Dari Belanda ke Prancis: Perjalanan Calvin Verdonk Sebelum Gabung Timnas Indonesia

jpnn.com - Calvin Verdonk harus menyelesaikan urusannya di Prancis sebelum bergabung dengan latihan Timnas Indonesia di Surabaya.

Pemain berdarah Aceh ini akan terbang ke Prancis untuk menjalani tes medis bersama klub barunya, LOSC Lille.

Sebelumnya, Verdonk menutup lima musim bersama NEC Nijmegen dengan pertandingan melawan Fortuna Sittard, yang berakhir dengan skor 3-2.

Perpisahan Calvin Verdonk dengan NEC Nijmegen

Pemilik 10 caps di Timnas Indonesia itu juga sudah mengucapkan salah perpisahan, tepat setelah pertandingan.

"Ini pengalaman yang luar biasa. Tidak banyak pemain bisa tampil dalam 165 pertandingan untuk N.E.C."

"Saya memiliki ikatan yang kuat dengan klub. Ini sudah menjadi musim keenam saya di sini, dan Anda benar-benar membangun hubungan dengan semua orang di Nijmegen," ucap Verdonk dilansir dari ESPN.nl.

Terbang ke Prancis untuk Tes Medis

Tak lama dari pertandingan itu, Verdonk langsung bertolak ke Lille, Prancis, tempat klub barunya berada.

Pemain jebolan akademi Feyenoord itu berharap bisa segera resmi menjadi bagian dari klub Ligue 1 tersebut.