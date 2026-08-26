Dari Bendera sampai Membentuk Avengers, Begini Cara Warga Merespons Kinerja Prabowo

Jalanan utama kota Jakarta ditutup. Ratusan ribu orang memadatinya sejak sore.

Tak berapa lama, puluhan kendaraan hias melintas menandai puncak acara 'Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara' dalam peringatan Kemerdekaan ke-81 Indonesia, pekan lalu.

Pawai 32 kendaraan hias dari sejumlah kementerian ini disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, diiringi hasil capaian masing-masing lembaga pemerintahan yang dibacakan melalui pengeras suara.

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"Selama kurang lebih 1,5 tahun menjalankan program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional telah menjangkau 56,9 juta penerima manfaat, mengoperasikan 27 ribu lebih dapur, dan menyerap 1,3 juta tenaga kerja," suara pembawa acara saat mobil hias BGN melintas.

Namun, kemeriahan HUT RI di Jakarta tak lepas dari kritik publik yang menilai pemerintah tidak sensitif berpesta saat provinsi Nusa Tenggara Timur baru saja diguncang gempa.

Tak sedikit yang menilai anggaran yang dihabiskan untuk perayaan tersebut sebaiknya disalurkan untuk korban gempa.

Perayaan yang menghabiskan Rp22 miliar untuk goodie bag, seperti yang terungkap di situs portal pengadaan nasional INAPROC, dan Rp300 juta hanya untuk burung merpati pada perayaan di Istana Negara Jakarta, menurut Indonesian Corruption Watch, Prabowo, dianggap tidak konsisten dengan seruan efisiensi anggaran yang dicanangkannya sejak 2025.

Sepuluh hari sebelum pesta perayaan kemerdekaan itu, Presiden Prabowo juga sudah memberikan penilaian atas kinerja pemerintahannya sendiri.