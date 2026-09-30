Dari Bengkel SMK ke Paddock MotoGP, Ada Cerita Menarik di Balik Perjalanan Siswa Ini
jpnn.com - Kesempatan belajar di lingkungan balap kelas dunia menjadi pengalaman berharga bagi Muhammad Rochmani.
Siswa SMK Harapan Mulya Kendal itu bisa merasakan langsung suasana paddock tim MotoGP setelah meraih prestasi di bidang kewirausahaan.
Rochmani, yang kini berusia 18 tahun, merupakan siswa jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor.
Dia mengikuti program Enduro Home Service (EHS), yang membekali siswa sekolah binaan Pertamina Lubricants dengan keterampilan perbengkelan sekaligus pengetahuan menjalankan usaha.
Namanya mencuri perhatian setelah meraih juara pertama kategori kewirausahaan dalam Enduro Skill Contest 2025. Prestasi tersebut membawanya ke paddock tim MotoGP saat Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025.
Pengalaman itu bukan sekadar kesempatan melihat aktivitas tim balap dari dekat. Rochmani juga memperoleh wawasan baru mengenai dunia otomotif dan semakin termotivasi untuk mewujudkan cita-citanya membuka bengkel sendiri.
Pertamina Lubricants Bekali Siswa dengan Keterampilan Usaha
Corporate Secretary Pertamina Lubricants Rika Gresia Wahyudi mengatakan program tersebut dirancang agar siswa dapat menguji kemampuan yang dipelajari di sekolah melalui praktik nyata.
"Kami ingin para siswa memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka, sekaligus membangun kepercayaan diri agar lebih siap memasuki dunia kerja," ucap Rika.
Kesempatan belajar di lingkungan balap kelas dunia menjadi pengalaman berharga bagi Muhammad Rochmani.
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