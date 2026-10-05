Dari Bisnis ke Akademisi, Donny Pur Raih Gelar Professor of Practice di Malaysia
jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha perhotelan nasional Donny Pur dikukuhkan sebagai Professor of Practice in Business Restructuring and Asset Management Universiti Geomatika Malaysia, di Melaka, Malaysia, Sabtu (3/10).
Pengukuhan berlangsung dalam rangkaian 7th International Conference on Social, Technology, Education, Language and Management (ICOSTELM) 2026 di Melaka.
Presiden ASEANACA Prof. Dr. Tulus Suryanto menyampaikan apresiasi atas pengukuhan tersebut.
“Kami sangat bangga dapat ikut menyaksikan secara langsung pengukuhan Donny Pur, salah satu pengusaha perhotelan nasional Indonesia, sebagai Professor of Practice Universiti Geomatika Malaysia,” ungkap Tulus.
Dia menilai pengalaman panjang Donny sebagai praktisi diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi dunia pendidikan di Malaysia maupun Indonesia.
Vice Chancellor Universiti Geomatika Malaysia Mazrin Rohizaq Che Rose berharap professor of practice mampu membawa pengalaman nyata dari dunia profesional ke dunia akademik.
“Juga memperkuat kolaborasi internasional khususnya antara malaysia dan indonesia" kata dia.
Prosesi turut disaksikan perwakilan 18 perguruan tinggi Indonesia, di antaranya Universitas Djuanda Bogor, Universitas Borobudur Jakarta dan Universitas Jenderal Achmad Yani Bandung. Hadir pula Tan Sri Prof. Dr. Abdul Latiff Abu Bakar dari DMDI Malaysia dan TYT Tun Seri Setia Dr. Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam, Yang di-Pertua Negeri Melaka, (Gubernur Melaka, Malaysia) beserta para tamu undangan VIP lainnya.
Pengusaha perhotelan nasional Donny Pur dikukuhkan sebagai Professor of Practice in Business Restructuring and Asset Management Universiti Geomatika Malaysia
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