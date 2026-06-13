menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Dari Blockchain ke Layar Lebar, Show Token Terlibat dalam Cerita Lila

Dari Blockchain ke Layar Lebar, Show Token Terlibat dalam Cerita Lila

Dari Blockchain ke Layar Lebar, Show Token Terlibat dalam Cerita Lila
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Konferensi pers film Cerita Lila di Jakarta pada Jumat (12/6). Foto: Dok. Show Token

jpnn.com, JAKARTA - Show Token, platform hiburan berbasis teknologi terus menunjukkan komitmen dalam mendukung karya anak bangsa, termasuk perfilman.

Terlibat dalam film Cerita Lila, Show Token menandai langkah debut sekaligus ekspansi ke industri hiburan Tanah Air.

COO Show Token, Joshua Khubani, mengungkapkan bahwa keputusan berinvestasi pada film tersebut didasari oleh kuatnya intellectual property (IP) yang menjadi gagasan cerita tersebut.

Baca Juga:

"Film Cerita Lila diangkat dari konten Diary Misteri Sara yang ditonton 11 juta kali. Di sana saya melihat IP-nya sangat kuat,” kata Joshua Khubani setelah pemutaran film Cerita Lila di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (12/6).

Selain itu, faktor rumah produksi dan jajaran pemain film Cerita Lila juga menjadi pertimbangan utama.

"Kemudian rumah produksi MVP Pictures sangat legendaris dengan cast yang juga kuat. Karena itu Show Token masuk dan berinvestasi di film ini,” tambahnya.

Baca Juga:

Joshua juga menilai konten yang dibangun oleh Sara Wijayanto memiliki komunitas penggemar yang solid dan berperan besar dalam perjalanan film Cerita Lila.

"Peran mereka sangat penting, karena fanbase dari sana yang membuat film ini bisa sukses,” sambungnya optimistis.

Show Token, platform hiburan berbasis teknologi terus menunjukkan komitmen dalam mendukung karya anak bangsa, termasuk perfilman.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI