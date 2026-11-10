Dari Digitalisasi ke Smart Retail, AI dan Integrasi Sistem Bantu Retailer Bersaing

jpnn.com, JAKARTA - Suksesnya transformasi industri retail ditentukan oleh keseriusan perusahaan untuk mengintegrasikan proses bisnis, data, dan teknologi guna menjaga efisiensi operasional serta daya saing.

Pengelolaan persediaan lintas gerai yang buruk, pengendalian biaya yang berjalan tidak efektif, serta data yang tersedia tidak mencerminkan data faktual adalah tantangan terbesar dalam industri retail yang sangat sensitif terhadap perubahan.

Keterbatasan visibilitas terhadap kondisi bisnis secara menyeluruh dapat menghambat kemampuan retailer dalam merespons dinamika pasar, memperlambat pengambilan keputusan, serta mengurangi efektivitas pengelolaan operasional.

Perbincangan di atas menjadi fokus utama dalam seminar The Future of Retail: Smart Strategies for Building Successful Modern Retail Business yang diselenggarakan oleh WCS Abysena bersama Pax8 Indonesia, dan PT JIO Distribusi Indonesia.

Seminar ini mengangkat pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), Copilot, dan integrasi sistem bisnis melalui Dynamics 365 Business Central sebagai solusi pintar transformasi digital dalam industri retail. Melalui strategi tersebut, retailer didorong untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat pengendalian bisnis, serta membangun operasional yang lebih efisien dan kompetitif.

Pelaku industri retail dapat memanfaatkan solusi pintar di atas untuk membangun sistem yang terintegrasi, menciptakan ekosistem digital yang mendukung proses otomasi dan kolaborasi lintas gerai, perencanaan stok berbasis data yang akurat serta keamanan digital secara menyeluruh. Hal ini selain dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara signifikan, juga dapat menyelamatkan aset digital dan melindungi data sensitif perusahaan.

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Menurut Vice President of Sales WCS Abysena Yusni Wijoyo, berdasarkan pengalaman selama 20 tahun membantu perusahaan retail, data yang akurat dan terintegrasi dari seluruh lini proses bisnis adalah jantung dari industri retail.

"Karena dengan data tersebut, visibilitas persediaan dan kinerja berbagai gerai dapat ditunjukkan, apalagi dengan memanfaatkan AI yang tepat, hasil yang didapat tentunya akan melampaui ekspektasi kita. AI itu adalah rekan kerja untuk membantu retailer memahami perubahan tren konsumen dan merespons kebutuhan pasar, sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan dengan data yang aman," katanya.