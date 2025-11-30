Dari Dunia Hiburan ke Senayan, Verrell Bramasta Konsisten Bekerja untuk Rakyat
jpnn.com, JAKARTA - Nama Verrell Bramasta kini tidak hanya lekat dengan dunia hiburan. Setelah terpilih sebagai anggota DPR RI 2024–2029 dari Dapil Jawa Barat VII, dia menunjukkan komitmen pada isu pendidikan, olahraga, budaya, dan kesejahteraan masyarakat.
Kiprahnya mencerminkan energi muda dan tanggung jawab publik. Pendidikan menjadi fokus awal perjuangannya.
Verrell menyoroti kesejahteraan guru honorer yang belasan tahun mengabdi tanpa kepastian status.
“Saya tidak ingin lagi melihat guru-guru honorer yang sudah mengajar belasan tahun tetap hidup dengan gaji tiga ratus ribu. Mereka adalah pahlawan kita,” tutur Verrell Bramasta.
Di Purwakarta, dia mendorong pembangunan PAUD Az-Zahra senilai Rp619 juta yang sebelumnya tidak memiliki gedung.
Di sektor olahraga, Verrell aktif memperjuangkan naturalisasi pemain Timnas Putri, pemerataan pembinaan atlet, dan dukungan terhadap atlet disabilitas. Saat menghadiri Fun Paralympic Karawang, dia ikut bermain tenis meja dan voli duduk.
“Baru kali ini saya merasakan betapa menantangnya voli duduk. Saya benar-benar salut,” ujarnya.
Dia juga memberikan peralatan gym lengkap dan bantuan gizi bagi atlet dayung Purwakarta yang sebelumnya berlatih dengan alat rakitan.
Verrell Bramasta tunjukkan komitmen kerja untuk rakyat lewat pendidikan, olahraga, dan budaya.
