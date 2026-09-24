Dari Gangnam ke Bali, Facial Lifting Korea Hadir dengan Pendekatan Natural

jpnn.com, DENPASAR - Keahlian facial lifting dan anti-aging dari Korea Selatan kini hadir lebih dekat bagi masyarakat Indonesia.

WOORI Plastic Surgery, klinik aesthetic surgery dan aesthetic medicine asal Korea Selatan, resmi hadir di The Solitaire Bali, pusat medical aesthetics berstandar internasional di The Sanur Health & Wellness Special Economic Zone (SEZ), Bali.

Didirikan pada 2008 dan berbasis di Gangnam, Seoul, WOORI Plastic Surgery telah memiliki pengalaman lebih dari 18 tahun di bidang aesthetic surgery dan aesthetic medicine.

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Keahlian klinik tersebut mencakup facial lifting, facial rejuvenation, anti-aging, facial contouring, rhinoplasty, serta prosedur bedah payudara dan pembentukan tubuh (body contouring).

Pendekatan WOORI berfokus pada pemahaman terhadap perubahan struktur wajah akibat proses penuaan. Perawatan dirancang untuk menghasilkan tampilan yang natural, seimbang, dan sesuai dengan usia, tanpa menghilangkan karakteristik alami setiap individu.

Chief Director WOORI Plastic Surgery, Dr. Kang Byeong-Soo, mengatakan kehadiran kliniknya di Bali merupakan bagian dari upaya membawa keahlian estetika Korea lebih dekat kepada masyarakat Indonesia.

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“Kami percaya bahwa perawatan estetika bukan sekadar tentang mengubah penampilan, tetapi tentang membantu seseorang mempertahankan tampilan yang segar, proporsional, dan natural seiring bertambahnya usia,” ujar Kang.

Di The Solitaire Bali, WOORI menghadirkan sejumlah layanan nonbedah, seperti thread lift, Botox, fillers, skin boosters, dan perawatan laser.