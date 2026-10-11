Dari Gazebo Jadi Gedung 480 Meter Persegi, Warga Coatesville Pertanyakan PBG

jpnn.com, BOGOR - Pembangunan bangunan seluas 480 meter persegi di area taman Cluster Coatesville, Kota Wisata, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, menuai protes warga.

Selain mempersoalkan minimnya pelibatan warga dan perizinan, mereka juga menyoroti berkurangnya ruang terbuka hijau serta kebisingan akibat aktivitas pembangunan.

Ketua Paguyuban RW 44 Cluster Coatesville, Afghan, menjelaskan persoalan bermula dari rencana renovasi gazebo seluas sekitar 99 meter persegi untuk menunjang kegiatan warga.

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Namun, rencana itu berkembang menjadi pembangunan menggunakan bangunan bekas gudang berukuran 16 x 30 meter.

Menurut Afghan, proses pengambilan keputusan dinilai tidak melibatkan warga secara memadai.

Dari sekitar 470 rumah di cluster tersebut, hanya 27 orang menghadiri pertemuan pertama dan 21 orang pada pertemuan kedua.

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“Kalau tidak datang dianggap setuju,” ujar Afghan saat dihubungi, Minggu (11/10).

Ia juga mempertanyakan pembangunan yang disebut belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).