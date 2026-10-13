Dari GBK hingga Bird’s Nest, Wanda Ponika Tata Perhiasan Empat Musisi Papan Atas

jpnn.com, JAKARTA - Desainer perhiasan Wanda Ponika menata penampilan empat musisi papan atas, yakni Anggun, Van Ness Wu, Ari Lasso, dan Ello, melalui pilihan perhiasan yang disesuaikan dengan karakter masing-masing.

Founder sekaligus creative director Wanda House of Jewels itu menghadirkan karyanya di berbagai panggung musik, mulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) hingga Bird’s Nest Stadium di Beijing, China.

Anggun, dari Etnik hingga Glamour

Dalam konser SNADA Indonesia 2026 di Istora Senayan, Jakarta, dia mengenakan gaun merah asimetris karya Hari Halim yang dipadukan dengan cincin ruby senada.

Wanda melengkapi penampilan Anggun dengan tiga kalung berlian solitaire, gelang berlian berlapis, serta sentuhan berlian merah muda. Berlian berwarna D dengan kejernihan VVS menjadi bagian dari koleksi yang mempertegas kilau penampilannya.

Vanness Wu, Eksperimental dengan Layering

Vanness Wu tampil dengan gaya eksperimental melalui perpaduan berbagai perhiasan. Dalam rangkaian konser F?FOREVER 2.0 di Hangzhou dan Beijing, Wanda menata penampilannya menggunakan kalung berlian berlapis, anting, cincin, dan gelang.

Perpaduan perhiasan berdesain minimalis dengan aksesori berkarakter tegas menciptakan tampilan yang ekspresif.

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Gaya tersebut turut ditampilkan Van Ness saat tampil di Beijing National Stadium atau Bird’s Nest pada 6–7 Oktober 2026. Kolaborasi keduanya dijadwalkan berlanjut dalam konser di Guangzhou, China.

Ari Lasso, Simpel dengan Aksesori Berkarakter

Untuk Ari Lasso, Wanda memilih pendekatan yang lebih sederhana. Dalam konser SNADA Indonesia 2026 di Istora Senayan, Ari mengenakan liontin salib berwarna rose gold dengan desain tebal dan tegas.