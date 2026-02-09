Dari Honda Vario hingga Motor Balap Joan Mir Mejeng di IIMS 2026
jpnn.com, JAKARTA - PT. Astra Honda Motor (AHM) di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, hadir dengan suguhan lini sepeda motor lengkap, mencakup skutik urban, big scooter, hingga kendaraan listrik.
Marketing Director AHM, Octavianus Dwi, menyampaikan bahwa keikutsertaan Honda di IIMS 2026 merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan konsumen.
Menurutnya, ragam model yang ditampilkan mencerminkan gaya hidup pengendara yang makin beragam.
Booth Honda dirancang interaktif dengan membagi area pameran ke dalam tujuh zona tematik, yakni Urban, Big Scooter, Fashion, Lifestyle, Explorer, Racing, dan EV.
Setiap zona merepresentasikan karakter pengendara berbeda, sekaligus memudahkan pengunjung memahami konsep dan teknologi dari tiap model.
Di zona Urban, AHM menampilkan All New Honda Vario 125 generasi terbaru dengan desain dan fitur modern untuk mobilitas perkotaan.
Model Advance dan Street, termasuk unit modifikasi, turut dipamerkan untuk menonjolkan karakter sporty dan ekspresif.
Zona Big Scooter diisi Honda PCX 160 dan ADV160, baik versi standar maupun modifikasi.
