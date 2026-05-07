Dari Hulu ke Hilir, Industri Investasi Emas Optimistis Tumbuh Tahun Ini

jpnn.com, JAKARTA - Kristalin Group melalui Atrina Mining Trading, Yayasan Wakara (PT Waka Investama Abadi) dan Kisara Capital menargetkan startegi dengan mencapai penjualan emas positif di tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama (Dirut) Atrina Mining Trading Andito Prasetyowan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kristalin Grup tema ‘Penyelerasan teknis dan strategi tahunan serta paparan pencapaian target 2025 dan rencana target 2026’ di The Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (6/5).

Industri investasi emas nasional menekankan penguatan ekosistem dari hulu ke hilir ini diharapkan memperkuat posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.

“Kami harap memperkuat strategi sales ataupun penjualan ke depan. Saya melihat peran tim sales sebagai penggerak utama pertumbuhan perusahaan, diperlukan fokus, konsisten, dan semangat untuk terus meningkatkan performa,” ujar Andito.

Dia juga menambahkan rakernis digelar untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah yang lebih efektif ke depan.

Sementara Chairman Grup Kristalin Arif Budi Setiawan meminta agar sinergitas setiap anak perusahaan dapat bermanfaat bagi banyak orang dan bisa bermanfaat menjadi aset nasional.

?Sementara Dewan Direksi Wakara, Junaidi menyoroti potensi besar pasar emas domestik saat ini. Di tengah koreksi indeks saham yang signifikan, emas terbukti menjadi komoditas yang tetap stabil dan terus diminati masyarakat sebagai alternatif investasi yang aman.

?"Kondisi global memang penuh tantangan, namun emas adalah instrumen yang relatif aman dibandingkan instrumen lain seperti obligasi atau saham yang sedang mengalami tekanan," ujar dia.