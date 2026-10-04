Dari i3L ke University of Melbourne, Gio Fidelito Tekuni Riset Metabolisme dan Kanker

jpnn.com, JAKARTA - Lulusan Biomedik i3L University Dr Gio Fidelito kini menekuni riset metabolisme dan kanker sebagai peneliti postdoktoral di University of Melbourne, Australia.

Gio bergabung dengan Metabolism and Diabetes Laboratory, Department of Anatomy and Physiology, University of Melbourne, di bawah Prof Matthew Watt.

Laboratorium tersebut meneliti perlemakan hati, obesitas, diabetes tipe 2, serta mekanisme gangguan metabolisme untuk menemukan target terapi baru.

Dalam risetnya, Gio mempelajari mekanisme molekuler yang mengatur metabolisme asam lemak di tingkat sel.

Gio juga meneliti kanker prostat, terutama cara sel kanker memprogram ulang metabolisme agar mampu tumbuh dan bertahan hidup.

Kesempatan melakukan penelitian di Soochow University, Tiongkok, kemudian memperkuat minatnya menjadi peneliti. Program tersebut difasilitasi International Office i3L University.

“Pengalaman di Tiongkok membuka mata saya tentang dunia penelitian, terutama di tingkat internasional,” kata Gio, Minggu (4/10).

Ketertarikan Gio pada riset telah tumbuh sejak menempuh pendidikan Biomedik di i3L University tahun 2015.