Dari Ibu Rumah Tangga Jadi Pahlawan Finansial Keluarga Bersama PNM Mekaar

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah kontribusi UMKM yang mencapai lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, peran perempuan dalam mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Pemberdayaan perempuan menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) hadir menjangkau perempuan prasejahtera agar memiliki akses yang lebih luas terhadap pendampingan usaha, serta jejaring sosial berbasis kelompok.

Tidak hanya memberikan modal finansial, PNM juga menghadirkan modal intelektual melalui pelatihan dan pendampingan usaha, serta modal sosial melalui pertemuan kelompok yang menjadi ruang berbagi pengalaman, saling menguatkan, dan saling menginspirasi antaranggota.

Dampak dari pendampingan tersebut turut terlihat dari capaian nasabah PNM Mekaar yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang Women’s Inspiration Awards 2026 yang diselenggarakan pada 30 April 2026.

Salah satunya Nurjannah, nasabah PNM Mekaar yang menilai pendampingan intensif menjadi bagian penting dari perjalanan usahanya. Ia menyebut, keberhasilannya bukan hanya lahir dari kerja keras pribadi, tetapi juga dari proses pembinaan yang terus dilakukan PNM.

“Alhamdulillah dengan adanya binaan dari PNM ini, saya bisa melangkah sejauh ini. Yang tadinya saya hanya usaha kecil, tapi karena selalu mendapatkan binaan dari PNM, alhamdulillah hari ini saya bisa berdiri di sini untuk mendapatkan penghargaan ini. Terima kasih banyak PNM, saya sangat bersyukur sekali,” ungkap Nurjannah.

Hal senada disampaikan Sri Kartini, nasabah PNM Mekaar Magelang, yang menilai kehadiran PNM telah membantu pengusaha kecil untuk terus berkembang dan naik kelas. Baginya, PNM bukan hanya lembaga pembiayaan, tetapi juga mitra yang hadir mendampingi proses pertumbuhan usaha dari dekat.