Dari IKN hingga Bursa, Berikut Jejak Bisnis Prajogo dan Franky

jpnn.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada tiga emiten raksasa milik konglomerat Prajogo Pangestu (Barito Grup) dan Franky Oesman Widjaja (Sinar Mas Grup) pada Jumat (16/10).

Dua emiten milik Prajogo, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) masing-masing dikenakan sanksi Rp500 miliar dan Rp100 miliar.

Sedangkan emiten milik Franky Oesman PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), disanksi Rp1,5 triliun.

Sanksi itu dijatuhkan setelah OJK menemukan dugaan manipulasi perdagangan saham DSSA serta pelanggaran dalam proses penawaran umum saham BREN dan CUAN.

Kasus ini juga menjadi salah satu alasan Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengeluarkan usulan penurunan status pasar saham Indonesia menjadi Standalone Market.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi merinci, denda yang dikenakan terkait DSSA mencapai Rp 1,5 triliun atau US$ 83,3 juta.

Sementara denda ke BREN sebesar Rp 500 miliar atau US$ 27,8 juta dan CUAN sebesar Rp 100 miliar atau US$ 5,6 juta.

"Karenanya atas hal-hal tersebut di atas, OJK mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 1,5 triliun atau US$ 83,3 juta kepada DSSA, dan sebesar Rp 500 miliar atau US$ 27,8 juta kepada BREN, dan juga sebesar Rp 100 miliar atau US$ 5,6 juta kepada CUAN," kata dia, Senin (19/10).