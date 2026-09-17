Dari IndoBuildTech Surabaya 2026 hingga CSR, Coway Makin Dekat dengan Masyarakat

jpnn.com, SURABAYA - PT Coway International Indonesia (Coway), perusahaan pemurni air dan udara asal Korea Selatan, kembali memperkuat kehadirannya di daerah luar Jabodetabek, yaitu Surabaya.

Best Life Solution Company tersebut hadir melalui rangkaian kegiatan mulai dari partisipasinya di IndoBuildTech (IBT) Surabaya 2026 serta program Corporate Social Responsibility (CSR).

Partisipasi Coway di IBT Surabaya 2026 menjadi momentum bagi Coway untuk memperkenalkan Slim Stand dan Yonsu lebih dekat kepada masyarakat Surabaya untuk pertama kalinya, setelah kedua produk tersebut resmi diluncurkan pada akhir Agustus 2026.

Slim Stand merupakan water purifier dengan lebar 26 cm yang dilengkapi sistem filtrasi Reverse Osmosis (RO) dan Double UV Care untuk mendukung kebutuhan air minum sehari-hari.

Sementara Yonsu, water softener pertama Coway, menggunakan Composite Filter Technology dengan Vitamin C serta sistem self-regeneration untuk menghasilkan air yang terasa lebih lembut untuk kulit dan rambut.

Di sisi lain, melalui program CSR, Coway mendonasikan satu unit water purifier dan satu unit air purifier kepada Masjid Muhammad Cheng Hoo Surabaya sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk mendukung kenyamanan jamaah dan pengunjung melalui akses terhadap air minum yang lebih bersih serta kualitas udara yang lebih baik.

Mengusung pendekatan Simply Better with Coway, rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Coway untuk semakin dekat dengan masyarakat Surabaya, tidak hanya dengan memperluas akses terhadap solusi hidup sehat, tetapi juga melalui kontribusi sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bagi Coway, menghadirkan pengalaman hidup yang lebih sehat dan nyaman tidak hanya diwujudkan melalui produk, tetapi juga melalui solusi, layanan, perawatan, serta kontribusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam keseharian.