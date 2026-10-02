Dari Jakarta ke Seoul, Tim Neuva Bawa Nama Indonesia di Better Ground High School 2026

jpnn.com - EMPAT pelajar dari SMA di Jakarta membawa nama Indonesia ke panggung internasional melalui ajang Better Ground Challenge 2026 di Korea bulan lalu.

Mereka tergabung dalam Tim Neuva, yang terdiri dari Muhammad Faiq Misyal, Rayyan Mufid, Keisha Rima Sofia, dan Raihana Lavania Mansur.

Ajang ini mempertemukan 17 tim, yang terdiri atas 12 tim dari Korea serta masing-masing satu tim dari India, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Dalam ajang tersebut, Tim Neuva menghadirkan gim “Nemuri”, sebuah karya yang dikembangkan melalui proses kreatif, kolaborasi, dan pengembangan teknologi oleh para pelajar.

Gim tersebut dikembangkan dengan menggabungkan unsur petualangan, eksplorasi, dan cerita yang membawa pemain ke dalam dunia yang berkaitan dengan pikiran dan emosi karakter.

Ajang ini diawali pada agenda pembuka global Play pada 18 April, yang diikuti oleh 238 pelajar Indonesia.

Seleksi berlanjut hingga babak final tingkat nasional. Sepuluh tim mempresentasikan proyek masing-masing. Tim Neuva terpilih untuk mewakili Indonesia dalam sesi unjuk karya di Seoul yang diselenggarakan oleh KRAFTON dan JA Korea.

Tiga pemimpin industri game menilai setiap tim melalui peninjauan proposal, pengujian game, presentasi, dan sesi tanya jawab.