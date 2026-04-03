Dari Jualan Sedotan, Timothy Ronald Kini Bangun Sekolah di Wilayah Pelosok
jpnn.com, JAKARTA - Nama Timothy Ronald kini menjadi simbol keberanian generasi muda Indonesia di dunia investasi.
Memulai langkah dari nol tanpa sokongan modal besar, dia berhasil membuktikan visi yang kuat dan disiplin finansial mampu mengubah jalan hidup seseorang sekaligus memberi dampak nyata bagi bangsa.
Perjalanan Timothy dimulai sejak usia 14 tahun. Di saat remaja seusianya masih sibuk mencari jati diri, dia sudah terjun ke dunia bisnis dengan berjualan produk sederhana seperti pomade dan sedotan stainless steel.
"Dari keuntungan usaha kecil tersebut, saya mengumpulkan modal pertamanya untuk masuk ke pasar modal," katanya, Jumat (3/4).
Keputusan strategisnya untuk mengalokasikan pendapatan ke instrumen investasi, di tengah gaya hidup konsumtif teman sebaya, menjadi kunci keberhasilannya.
Dengan dedikasi belajar yang tinggi, dia berhasil melipatgandakan asetnya dan membangun fondasi kekayaan yang kokoh di usia sangat muda.
Revolusi Edukasi Finansial melalui Ternak Uang dan Akademi Crypto
Pada usia 19 tahun, Timothy mendirikan Ternak Uang, sebuah platform edukasi keuangan yang sempat menjadi fenomena nasional.
Berawal dari jualan sedotan stainless steel, Timothy Ronald kini membangun sekolah di wilayah pelosok
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hemat Energi, Disdik Jabar Instruksikan Pelajar tak Bawa Kendaraan Pribadi ke Sekolah
- Peringatan Keras untuk TikTok & Roblox, Segera Respons Aturan Kemkomdigi
- Lawan Distraksi Digital, Timothy Ronald Bongkar Rahasia Gen Z Taklukan Krisis Global
- Pemerintah Batalkan Wacana Sekolah Daring, Begini Alasannya
- Pemerintah Usulkan Tambahan Rp89,5 Triliun untuk Revitalisasi 60 Ribu Sekolah
- Mudik Jadi Peluang Ekonomi, GMT Property Services Ajak Karyawan Bawa Produk Lokal