Dari Jualan Sedotan, Timothy Ronald Kini Bangun Sekolah di Wilayah Pelosok

Berawal dari jualan sedotan stainless steel, Timothy Ronald kini membangun sekolah di wilayah pelosok. Foto dokumentasi Timothy Ronald

jpnn.com, JAKARTA - Nama Timothy Ronald kini menjadi simbol keberanian generasi muda Indonesia di dunia investasi.

Memulai langkah dari nol tanpa sokongan modal besar, dia berhasil membuktikan visi yang kuat dan disiplin finansial mampu mengubah jalan hidup seseorang sekaligus memberi dampak nyata bagi bangsa.

Perjalanan Timothy dimulai sejak usia 14 tahun. Di saat remaja seusianya masih sibuk mencari jati diri, dia sudah terjun ke dunia bisnis dengan berjualan produk sederhana seperti pomade dan sedotan stainless steel. 

"Dari keuntungan usaha kecil tersebut, saya mengumpulkan modal pertamanya untuk masuk ke pasar modal," katanya, Jumat (3/4).

Keputusan strategisnya untuk mengalokasikan pendapatan ke instrumen investasi, di tengah gaya hidup konsumtif teman sebaya, menjadi kunci keberhasilannya.

Dengan dedikasi belajar yang tinggi, dia berhasil melipatgandakan asetnya dan membangun fondasi kekayaan yang kokoh di usia sangat muda.

Revolusi Edukasi Finansial melalui Ternak Uang dan Akademi Crypto

Pada usia 19 tahun, Timothy mendirikan Ternak Uang, sebuah platform edukasi keuangan yang sempat menjadi fenomena nasional.

