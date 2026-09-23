Dari Kampus ke Gerai Lawson, Dua Minuman Kreasi Mahasiswa UBM Dipasarkan

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa Program Studi Hospitality dan Pariwisata Universitas Bunda Mulia (UBM) mengembangkan dua kreasi minuman yang kini diperkenalkan kepada konsumen melalui jaringan ritel Lawson.

Pengembangan produk tersebut merupakan bagian dari kolaborasi UBM dengan Ichitan dan Lawson melalui program bertajuk Cloud Dee Khap.

Dalam kolaborasi ini, mahasiswa UBM menggunakan produk Ichitan sebagai bahan dasar untuk membuat dua minuman. Ichitan Mango Coconut dikreasikan menjadi Cloud Coconut Mango, sedangkan Ichitan Signature Chocolate diolah menjadi Cloud Sea Salt Choco.

Kedua produk tersebut merupakan hasil racikan mahasiswa dengan menggabungkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan dengan proses pengembangan produk untuk konsumen.

Dalam pembagian peran kolaborasi, Ichitan menyediakan produk sebagai bahan dasar, mahasiswa UBM mengembangkan dan meracik minuman, sementara Lawson menjadi mitra ritel yang memperkenalkan produk tersebut kepada konsumen.

Cloud Coconut Mango dan Cloud Sea Salt Choco disebut dapat diperoleh di seluruh jaringan Lawson. Kedua produk juga diperkenalkan melalui booth Cloud Dee Khap di lobi Alfa Tower pada 22-23 September 2026.

Kegiatan pada Rabu (23/9) itu dihadiri Rektor UBM Doddy Surja Bajuadji, Chief Operating Officer Ichitan Indonesia Duangkamon Ngarmsangiem, dan Managing Director Lawson Edwardo Sagita Effendy.

Founder Yayasan Pendidikan Bunda Mulia Djoko Susanto juga hadir dan ikut meracik dua minuman tersebut bersama mahasiswa.