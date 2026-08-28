Dari Korea ke Bali: Aesthetic Surgery Internasional Makin Dekat dengan Masyarakat Indonesia

jpnn.com, SANUR - Masyarakat Indonesia tak perlu terbang jauh lagi jika ingin melakukan aesthetic surgery.

Kini, BANOBAGI Plastic Surgery, salah satu nama yang telah lama dikenal dalam industri plastic surgery Korea Selatan, memperluas kehadirannya ke Indonesia melalui kolaborasi dengan The Solitaire di The Sanur, Bali.

Sejak Juli 2026, layanan aesthetic surgery BANOBAGI telah mulai berjalan di The Solitaire.

Director of BANOBAGI Plastic Surgery Oh Chang Hyun hadir secara langsung di Bali untuk melakukan konsultasi, perencanaan tindakan, hingga prosedur operasi bagi klien Indonesia.

Kehadiran BANOBAGI di Bali menjadi langkah untuk membawa pengalaman dan expertise yang selama ini dicari klien Indonesia di Korea Selatan menjadi lebih dekat, sekaligus memberikan alternatif bagi mereka yang ingin menjalani perjalanan aesthetic surgery tanpa harus melakukan seluruh proses di luar negeri.

"Indonesia selalu menjadi pasar penting bagi BANOBAGI, dan kami telah bertemu banyak klien Indonesia yang melakukan perjalanan jauh ke Korea untuk prosedur mereka," ujar dia dalam siaran persnya.

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Dia menyebut The Solitaire, pihaknya berharap dapat membawa pengalaman dan filosofi lebih dekat kepada konsumen, sambil tetap mempertahankan komitmen yang sama untuk Keselamatan, perencanaan yang dipersonalisasi, dan harmoni alam.

Sebelumnya, masyarakat Indonesia yang tertarik berkonsultasi maupun menjalani prosedur kecantikan harus melakukan perjalanan ke Korea Selatan.