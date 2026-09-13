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Dari Lampung Sampai Ambarawa: Honda Bikers Day 2026 Menyapa 4 Pulau

Dari Lampung Sampai Ambarawa: Honda Bikers Day 2026 Menyapa 4 Pulau
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Touring pencinta motor Honda di acara Honda Bikers Day. Foto: ahm

jpnn.com, JAKARTA - Ada alasan mengapa touring selalu punya tempat di hati para pencinta roda dua.

Ini bukan cuma soal menempuh jarak atau menguji mesin, tetapi tentang cerita yang lahir di sepanjang perjalanan dan kawan baru yang disapa di persimpangan jalan.

Semangat itu yang kembali dibawa PT. Astra Honda Motor (AHM) dalam perhelatan Honda Bikers Day (HBD) 2026.

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Genap berusia 15 tahun, ajang kumpul ribuan biker ini mengangkat tema “Legacy of Spirit”—sebuah perayaan persaudaraan lintas generasi yang tak pernah padam.

Tahun ini, kerinduan para biker untuk merapatkan barisan akan terobati di empat kota yang tersebar di empat pulau besar Indonesia.

Pesta persaudaraan ini akan dimulai dari Sumatra, tepatnya di Lapangan PKOR Way Halim, Lampung, pada 26 September 2026.

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Seminggu kemudian, riuh mesin dan gelak tawa berpindah ke Borneo, menyapa Samarinda di GOR Kadrie Oening Sempaja pada 3 Oktober 2026.

Perjalanan terus berlanjut ke Indonesia Timur. Pantai Akkarena, Makassar, siap menjadi saksi hangatnya pelukan sesama bikers Sulawesi pada 17 Oktober 2026.

Genap 15 tahun, ajang kumpul ribuan biker Honda Bikers Day 2026 usung tema Legacy of Spirit, sebuah perayaan persaudaraan lintas generasi yang tak pernah padam.

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