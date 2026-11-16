Dari Malang hingga Solo, MLSC Buktikan Sepak Bola Putri Punya Kian Bergairah

jpnn.com - MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Malang dan Solo Seri 1 2026/2027 berhasil menarik minat sejumlah sekolah dasar untuk berpartisipasi dalam kompetisi sepak bola putri usia dini.

Menariknya, beberapa sekolah yang sebelumnya belum pernah mengikuti ajang tersebut kini turut ambil bagian.

Di Malang, tercatat ada 15 sekolah debutan. Sementara itu, Solo menghadirkan dua sekolah baru yang ikut berkompetisi.

MLSC Malang yang berlangsung di Stadion Gajayana pada 10–15 November 2026 diikuti 1.901 atlet dari 107 sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI).

Sebanyak 176 tim berkompetisi dalam dua kelompok umur (KU), dengan rincian 67 tim di KU 10 dan 109 tim di KU 12.

Sementara itu, MLSC Solo diikuti 1.143 atlet dari 65 SD dan MI. Pertandingan berlangsung di Lapangan Kota Barat dan Lapangan Banyuanyar, Solo, Jawa Tengah.

Total ada 110 tim yang berpartisipasi, terdiri dari 40 tim KU 10 dan 70 tim KU 12.

Program Director MilkLife Soccer Challenge, Teddy Tjahjono, menilai meningkatnya minat sekolah dasar di berbagai daerah menjadi perkembangan positif bagi sepak bola putri Indonesia.