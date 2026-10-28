Dari Mana Asal Emas Batangan yang Diselundupkan Melalui Bandara NTB?
jpnn.com - Asal-usul emas 5,2 kg yang diduga diselundupkan melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) masih misteri.
Kepala Seksi Humas Bea Cukai Mataram Sa'nun menyebut penelusuran asal-usul emas, termasuk dugaan pelanggaran UU Minerba atau pertambangan ilegal diserahkan kepada Polda NTB dan BIN.
"Bea Cukai fokus pada tindak pidana kepabeanan, ekspornya saja," kata dia melalui pesan tertulis, Selasa (27/10/2026).
Sa'nun menjelaskan, dalam perkara dugaan pelanggaran kepabeanan tersebut belum ada penetapan tersangka tambahan maupun indikasi keterlibatan pihak lain.
Tersangka dalam kasus kepabeanan itu masih satu orang, yakni CGS, pria asal Manado, Sulawesi Utara, yang tertangkap tangan membawa emas batangan tanpa cetakan seberat sekitar 5 kilogram di BIZAM.
Sementara itu, terhadap warga negara China berinisial ZY, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Bea Cukai Mataram belum menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka.
"Untuk kasus ZY, masih dalam tahap penelitian. Penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup terkait mens rea atau niat melakukan pelanggaran," ujarnya.
Dalam penelusuran perkara ZY, PPNS Bea Cukai telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Namun, berdasarkan hasil koordinasi tersebut, belum ditemukan indikasi tindak pidana keimigrasian yang dilakukan ZY.
Asal-usul emas 5,2 kg yang diduga diselundupkan melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) masih misteri.
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