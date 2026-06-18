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Dari Mangkunegaran untuk Kutus Kutus: Menjaga Warisan Budaya

Dari Mangkunegaran untuk Kutus Kutus: Menjaga Warisan Budaya
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Malam 1 Suro di Pura Mangkunegaran, Solo. Foto: kutuskutus

jpnn.com, JAKARTA - Malam 1 Suro di Pura Mangkunegaran, Solo, selalu menghadirkan suasana yang berbeda.

Ribuan orang berjalan tanpa alas kaki dalam keheningan, menyusuri jalan-jalan kota sebagai bagian dari tradisi tapa bisu yang telah berlangsung turun-temurun.

Di antara para tamu yang hadir dalam Kirab Malam 1 Suro tahun ini, ada nama Fazli Hasniel Sugiharto atau Arniel.

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Pemilik merek minyak herbal Kutus Kutus itu mendapat kesempatan mengikuti prosesi bersama sejumlah tokoh nasional.

Namun, bagi Arniel, pengalaman paling berkesan bukanlah duduk di deretan tamu kehormatan.

Dia justru mengaku tersentuh oleh suasana kirab yang berlangsung khidmat dan penuh makna.

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"Saya sudah beberapa kali hadir di Mangkunegaran, tetapi baru kali ini mengikuti kirab secara penuh. Suasananya sangat tertib dan hening. Ada nilai yang terasa kuat di sana," ujar Arniel dalam keterangannya, Kamis (18/6).

Kirab dipimpin langsung oleh KGPAA Mangkunegara X dengan mengarak sejumlah pusaka Mangkunegaran yang sebelumnya menjalani ritual jamasan.

Malam 1 Suro di Pura Mangkunegaran, Solo, selalu menghadirkan suasana yang berbeda. Terutama bagi pemilik merek Kutus Kutus

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