Dari Menabung hingga Berdonasi, Cha-Ching Ajarkan Anak Bijak Mengelola Uang

jpnn.com, JAKARTA - Anak-anak masa kini tumbuh di tengah perkembangan transaksi digital yang makin pesat. Mereka melihat orang tua membayar menggunakan QRIS, mengenal belanja daring, mendengar istilah paylater, hingga memahami bahwa uang tidak selalu berbentuk tunai.

Momentum Hari Anak Nasional 2026 pun menjadi pengingat mengenai perlunya membekali anak dengan kemampuan memahami serta mengelola uang secara bijak sejak usia dini.

Apalagi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, sebanyak 66,72 juta penduduk Indonesia berusia 0–14 tahun atau 23,46 persen.

Salah satu upaya untuk meningkatkan literasi keuangan anak dilakukan PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia bersama Prudence Foundation melalui Program Cha-Ching.

Program literasi keuangan untuk siswa sekolah dasar tersebut dikembangkan bersama Prestasi Junior Indonesia.

"Pengenalan keuangan sejak dini tidak berarti anak harus berpikir seperti orang dewasa," kata Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia, Karin Zulkarnaen dalam keterangan resminya dikutip Rabu (29/7).

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Sejak 2017 hingga akhir Juni 2026, Program Cha-Ching telah memberikan manfaat kepada lebih dari 1,2 juta siswa sekolah dasar di Indonesia. Para siswa penerima manfaat berasal dari 26.070 sekolah yang tersebar di 60 kota dan kabupaten.

Program ini juga telah membekali lebih dari 39 ribu guru agar pendidikan keuangan dapat disampaikan secara berkelanjutan di ruang kelas.