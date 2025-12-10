Dari Pakistan, Prabowo Kunjungi Rusia untuk Bertemu Vladimir Putin
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Vnukovo, Moskow, Rusia, pada Rabu (10/12), seusai lawatan dari Pakistan.
Prabowo disambut hangat oleh pasukan jajar kehormatan dan delegasi Rusia diantaranya Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko, Wakil Kepala Protokol Rusia Alexander Prusov, Deputy Director 3rd Asia Department Kementerian Luar Negeri Rusia Pavel Klabukov.
Selain itu, Prabowo juga disambut oleh Duta Besar RI untuk Federasi Rusia Jose Antonio Morato Tavares, dan Atase Pertahanan RI di Rusia Marsekal Pertama Budi Susilo.
Adapun agenda Prabowo dalam kunjungan kenegaraan kali ini adalah pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin.
Kedua pemimpin negara akan melakukan pertemuan bilateral tertutup (tête-à-tête untuk membahas penguatan berbagai kerja sama strategis antar kedua negara.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkokoh hubungan bilateral Indonesia-Rusia yang telah berlangsung selama 75 tahun.
Pihak Kepresidenan Rusia juga telah mengonfirmasi secara resmi agenda kunjungan Prabowo ke Moskow. Melalui pernyataan di situs resminya, Istana Kremlin mengungkapkan bahwa Putin akan menggelar pertemuan dengan Prabowo pada hari ini.
“Diskusi tersebut akan menitikberatkan pada upaya memperdalam kemitraan strategis Rusia–Indonesia, serta membahas berbagai isu internasional dan regional yang tengah berkembang,” demikian bunyi pernyataan resmi Kremlin. (mcr4/jpnn)
