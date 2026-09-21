Dari Panggung Aice Crispy Jadi Senyum untuk Sesama

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah riuh dentum musik dari panggung pementasan dan riak tawa pengunjung di Kota Tua, Jakarta, ada sebuah alur kebaikan yang diam-diam tercipta.

Selama dua hari, 12–13 September 2026, panggung Grand Final Aice Got You! Panggung Crispymu! Season 2 tidak sekadar tempat berkumpul ribuan pencinta musik.

Panggung itu berubah menjadi jembatan empati bagi saudara-saudara kita yang sedang diuji bencana.

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Dari panggung yang diramaikan musisi seperti Kotak, Armand Maulana, hingga Tipe-X tersebut, sebuah gerakan sederhana lahir.

Setiap kali pengunjung membeli sebatang es krim atau penonton siaran langsung menekan tombol like di layar ponsel mereka, ada rupiah yang terkumpul untuk kemanusiaan.

Dari Nikmat Renyah Aice Crispy

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Antusiasme penonton ternyata luar biasa. Sebanyak 16.758 stik Aice Crispy Balls ludes dinikmati pengunjung di lokasi.

Dari penjualan tersebut terkumpul dana sebesar Rp83,79 juta. Tak berhenti di situ, riak kebaikan menjangkau ruang digital.