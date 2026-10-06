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Dari Patah Hati Hingga Juara, Elkan Baggott: Kami Raja Asia Tenggara

Dari Patah Hati Hingga Juara, Elkan Baggott: Kami Raja Asia Tenggara
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Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia akhirnya mengakhiri penantian panjang gelar dengan meraih trofi FIFA ASEAN Cup 2026. 

Bagi Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott keberhasilan tersebut terasa makin istimewa karena Tailan menjadi lawan yang dikalahkan di partai final.

Elkan menyebut Skuad Garuda kini layak menyandang status sebagai Raja Asia Tenggara.

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Pernyataan tersebut disampaikan Elkan setelah Indonesia memastikan gelar juara melalui drama adu penalti.

Dengan penuh kebanggaan, pemain yang telah menjadi bagian dari Timnas Indonesia sejak 2021 itu mengatakan bahwa perjuangan panjang akhirnya terbayar.

"Saya pikir kami baru saja menunjukkan kalau kami adalah Raja Asia Tenggara," kata Elkan Baggott sambil tertawa.

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Elkan menyebut kemenangan atas Tailan juga memiliki makna khusus. Ia masih mengingat pahitnya kekalahan Indonesia dari Tailan pada final AFF 2020 di Singapura.

Kenangan tersebut ternyata kembali diungkit menjelang pertandingan final. Elkan mengungkapkan bahwa John Herdman memperlihatkan video perjalanan Indonesia di turnamen sebelumnya, termasuk momen ketika Indonesia gagal menjadi juara.

Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott menyebut Indonesia kini menjadi Raja Asia Tenggara setelah berhasil menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026.

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