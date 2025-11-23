Dari Pelari Elite hingga Keluarga Ramaikan Pertamina EcoRun 2025
jpnn.com, JAKARTA - Pertamina resmi menggelar EcoRun 2025 di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu (23/11).
Ribuan pelari dari berbagai wilayah pun sudah memenuhi GBK, Senayan sejak pagi.
Ajang lari berkonsep ramah lingkungan tersebut kembali menghadirkan euforia kompetitif sekaligus suasana hangat penuh gaya hidup sehat.
Di antara kerumunan, tiga peserta berbagi cerita yang menggambarkan beragam motivasi di balik setiap langkah.
Di kategori Half Marathon atau 21 kilometer (K), ada Matthew yang merupakan pelari elite asal Kenya, yang sudah dua kali mengikuti EcoRun.
“Buat saya, ikut dua kali half marathon di event EcoRun ini bukan cuma soal kecepatan, tapi saya merasa sangat nyaman mengikuti EcoRun ini," ujarnya.
Sementara itu, di kategori 10K, Arum, seorang pegawai swasta asal Bekasi mengaku baru tahun ini mengikuti EcoRun.
Menurutnya, EcoRun sangat rapi penyelenggaraannya jadi pelari-pelarinya juga tambah semangat.
