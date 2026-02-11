Dari Persiapan hingga Kemandirian, bank bjb Hadirkan Solusi Pensiun Produktif

jpnn.com, MALANG - Setiap orang mendambakan masa pensiun yang nyaman, sejahtera, dan tetap bermakna bagi masyarakat serta lingkungan sekitar. Masa purna tugas bukanlah akhir dari produktivitas, melainkan awal dari fase kehidupan baru yang penuh peluang.

Dalam menghadapi masa pensiun, kesiapan mental, finansial, dan keterampilan menjadi faktor utama untuk menjaga kualitas hidup. Perencanaan yang matang sejak dini menjadi kunci agar masa pensiun dapat dijalani dengan penuh optimisme dan kemandirian.

Kesadaran akan pentingnya persiapan masa pensiun mendorong bank bjb untuk terus menghadirkan berbagai program yang mendukung kemandirian finansial nasabah.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Workshop Kewirausahaan Program bjb Pra-Purnapreneurship di Malang, Jawa Timur.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 10 Februari 2026, bertempat di Aula Pangkalan TNI Angkatan Udara Gedung Cakrawala Lanud Abdul Rachman Saleh, Kabupaten Malang.

Workshop ini diikuti peserta ASABRI di lingkungan Kesatuan Lanud Abdul Rachman Saleh sebagai bagian dari dukungan bank bjb terhadap pengembangan kewirausahaan nasional.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor ASABRI Cabang Malang Deni Sondana, Danlanud TNI AU Lanud Abdul Rachman Saleh Marsma TNI Reza Ranesa Rasyid Sastranegara, S.Sos., M.AP., MNSS, Kadispers TNI AU Kolonel Pnb Yudhi Bandung Sukarmanto, S.Sos., M.AP., Pemimpin Divisi Kredit Konsumer bank bjb Joko Hartono Kalisman, serta Pemimpin bank bjb Kantor Cabang Surabaya Dody Krisnanda.

Melalui kegiatan ini, bank bjb menegaskan komitmennya dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi calon pensiunan. Program bjb Pra-Purnapreneurship dirancang sebagai sarana pembekalan kewirausahaan yang aplikatif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan masa pensiun.