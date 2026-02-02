menu
Dari Persija ke Arema FC, Cerita Emosional di Balik Kepindahan Rio Fahmi dan Hansamu Yama

Rio Fahmi saat berpamitan dengan rekan-rekannya di Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta harus merelakan dua pemainnya Rio Fahmi dan Hansamu Yama Pranata untuk menuntaskan sisa 15 pertandingan Super League 2025/2026 bersama Arema FC.

Keduanya dilepas dengan status peminjaman, sebuah keputusan yang sarat pertimbangan dan emosi.

Bagi Rio Fahmi, kepindahan ini menjadi momen yang sangat spesial.

Baca Juga:

Sejak mengawali karier profesionalnya di Liga 1 musim 2021/22, bek kanan tersebut belum pernah mengenakan seragam selain Persija.

Peminjaman ke Arema FC pun menjadi pengalaman pertamanya berpisah dari klub yang membesarkan namanya.

Ikatan emosional Rio dengan Persija terjalin sejak usia dini.

Baca Juga:

Dia merupakan produk asli pembinaan Elite Pro Academy (EPA) dan berkembang hingga menjadi salah satu aset paling berharga Macan Kemayoran.

Sejumlah prestasi pun dia torehkan, mulai dari gelar Pemain Muda Terbaik Liga 1 2022/23 hingga medali emas SEA Games 2023 bersama Timnas U-23.

Di balik kepindahan Rio Fahmi dan Hansamu Yama ke Arema FC, tersimpan kisah emosional perpisahan dengan Persija Jakarta.

