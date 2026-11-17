jpnn.com - WONOSOBO — Program Desa Dampingan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong kemandirian ekonomi warga Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara.

Warga memanfaatkan bantuan modal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk mengembangkan peternakan kambing dan ayam petelur.

Hal itu terjadi di Desa Dampingan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah di Desa Bowongso, Kecamatan Kalijajar, Kabupaten Wonosobo dan Desa Pingit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara.

Perwakilan KUBE Barokah di Desa Bowongso Mustarikun mengatakan kelompoknya beranggotakan 10 orang. Dana bantuan tersebut direncanakan untuk membeli delapan ekor kambing yang akan dipelihara bersama dalam satu kandang.

Kambing-kambing itu nantinya dikembangbiakkan agar populasi ternak terus bertambah dan dapat memperbesar skala usaha kelompok.

"Sangat efektif untuk masyarakat dengan adanya bantuan KUBE ini. Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jateng," ujarnya.

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Selain peternakan kambing, pengembangan usaha produktif juga dilakukan KUBE Maju Bersama di Desa Pingit. Kelompok beranggotakan lima orang itu memperoleh bantuan modal Rp20 juta untuk mengembangkan usaha ayam petelur.

Perwakilan kelompok KUBE Maju Bersama Samsul Fatoni mengatakan bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk mengembangkan peternakan ayam dengan target produksi sekitar 120 butir telur.