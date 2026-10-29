Dari Petral ke Lemigas: Babak Baru Reformasi Pengadaan Energi

jpnn.com - REFORMASI pengadaan minyak Indonesia bukan cerita yang dimulai hari ini. Selama bertahun-tahun, mekanisme pengadaan minyak mentah dan BBM menjadi perhatian publik karena panjangnya rantai perdagangan dan kekhawatiran adanya ruang bagi pemburu rente.

Pada 2014, pemerintah membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk menelaah tata kelola sektor ini, termasuk proses pengadaan yang melibatkan Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Pada 2015, Pertamina mengubah proses pengadaannya. Peran Petral dinilai tidak lagi diperlukan dalam mekanisme baru tersebut. Pada 13 Mei 2015, Pertamina resmi menghentikan operasi Petral beserta dua anak usahanya. Pemerintah saat itu menyampaikan bahwa likuidasi tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas dan bagian dari upaya memperbaiki efisiensi serta menutup ruang bagi praktik rente.

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Pembubaran Petral menjadi penanda penting: ketika struktur perdagangan dipandang tidak lagi sesuai dengan tujuan transparansi dan efisiensi, pemerintah dan Pertamina bersedia mengubahnya. Namun, perubahan satu lembaga tidak otomatis menuntaskan seluruh persoalan tata niaga.

Tantangan pengadaan energi terus berkembang mengikuti perubahan pasar, pola perdagangan, kebutuhan domestik, dan geopolitik.

Kini, reformasi memasuki babak baru. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 membuka mekanisme government-to-government (G2G) dan government-to-business (G2B), dengan Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas sebagai pelaksana pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG. Pertamina tetap berperan penting dalam rantai pasok, termasuk sebagai pihak yang membeli pasokan dari BLU. Dengan demikian, yang berubah adalah arsitektur pengadaannya: negara mengambil posisi lebih langsung dalam menjalin kesepakatan dengan pemasok.

Langkah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia patut diapresiasi sebagai keberanian untuk meneruskan agenda pembenahan tata kelola energi.

Pada 2015, reformasi diarahkan pada perubahan struktur dan proses perdagangan di lingkungan Pertamina. Sekarang, pemerintah mencoba memperluas peran negara dalam negosiasi pasokan lintas negara. Keduanya lahir dalam konteks berbeda, tetapi bertemu pada satu tujuan: memastikan pengadaan energi berlangsung lebih efisien, transparan, dan mendukung kepentingan nasional.