Dari Petunjuk Uang Rp 10 Ribu, Tim SAR Temukan Pendaki Hilang di Bukit Kaba

jpnn.com, REJANG LEBONG - Pendaki yang dinyatakan hilang di kawasan Bukit Kaba berhasil ditemukan dalam kondisi selamat.

Pendaki bernama Abim Berlian (16) pelajar SMKN 2 Kabupaten Lebong itu ditemukan pada Senin (19/1) sekitar pukul 11.00 WIB setelah dinyatakan hilang sejak Minggu pagi (18/1) sekitar pukul 08.30 WIB saat melakukan pendakian di gunung api aktif di Provinsi Bengkulu tersebut.

"Alhamdulillah, korban ditemukan dalam kondisi selamat sekitar pukul 11.00 WIB, tidak jauh dari jalur evakuasi kendaraan. Korban ditemukan setelah tersesat di kawasan Bukit Kaba dan dilakukan pencarian intensif oleh tim gabungan," kata Kepala Unit Basarnas Rejang Lebong Yudhi Patria, Senin.

Baca Juga: Pendaki Tewas Setelah Terjatuh di Jalur Air Berik Gunung Rinjani

Dia menjelaskan operasi pencarian korban yang dilakukan tim SAR terbagi menjadi beberapa regu, dimana terlebih dahulu menemukan jejak barang milik korban berupa uang Rp 10.000, tas, dan pakaian korban.

"Dari petunjuk itu, kemudian pencarian difokuskan di lokasi yang diduga menjadi titik terakhir korban terlihat. Korban ditemukan sekitar 400 meter dari jalur evakuasi kendaraan, saat ditemukan kondisinya meringkuk kedinginan dan terlihat sangat lemas," katanya.

Setelah ditemukan oleh tim gabungan ini, kata dia, korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Sumber Urip, Kecamatan Selupu Rejang, yang berada di bawah Bukit Kaba untuk mendapatkan pemeriksaan serta perawatan medis lebih lanjut dan seterusnya diserahkan kepada pihak keluarga korban.

Komandan Batalion (Danyon) A Pelopor Brimob Polda Bengkulu Kompol Thomson Sirait menjelaskan pada operasi gabungan ini pihaknya menerjunkan satu peleton untuk membantu proses pencarian.

"Personel yang kami terjunkan berjumlah 30 personel. Tadi saat pencarian medannya cukup menyulitkan karena cuaca tiba-tiba turun hujan, akan tetapi, berkat kerja sama tim gabungan Basarnas, TNI-Polri, dan relawan, korban akhirnya berhasil ditemukan," kata Thompson.