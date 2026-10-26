Dari Pikachu Sampai Mewtwo, Ortuseight Hadirkan Edisi Spesial Pokemon

jpnn.com, JAKARTA - PT Vita Nova Atletik melalui Ortuseight bersiap merilis koleksi Pokemon Special Edition by Ortuseight pada kuartal keempat tahun ini.

Membawa DNA performa dari kategori Running dan Futsal dalam satu paket koleksi yang utuh, seri ini menyuguhkan konsep yang kolektibel berkat kombinasi eksplosif antara sepatu teknikal dengan ikon pop kultur yang telah dikenal luas oleh masyarakat global.

Kehadiran koleksi tersebut bukan sekadar kolaborasi visual. Senior Marketing Manager Ortuseight, Yuda Amardika mengatakan koleksi ini lahir dari benang merah yang sama antara dunia olahraga dan Pokemon.

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"Bagi Ortuseight, Pokemon Special Edition adalah cara kami mempertemukan dunia olahraga dengan ikatan emosional yang sudah lama dimiliki masyarakat secara komunal. Yaitu adanya kesamaan energi, passion, dan dorongan untuk bergerak yang tidak pernah padam. Dari situ, kami mengadaptasi personality tiap Pokemon, tentu saja tanpa menghilangkan identitas kami sebagai brand sports,” ungkap Yuda dalam keterangan resmi.

Pada kategori Running, Ortuseight menghadirkan empat amunisi performa tinggi. Yang pertama adalah HYPERSONIC- PIKACHU dengan colorway THUNDERBOLT dan harga rilis Rp 1.699.000.

Diposisikan sebagai flagship, sepatu ini hadir sebagai manifestasi kecepatan. Memadukan seamless knit upper berwarna kuning Pikachu dengan high-stack midsole yang

tebal untuk energy return maksimal, desainnya dipertegas dengan signature circular accent pada area midsole, brown heel tab, serta detail Pikachu yang ikonik.

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Selanjutnya HYPERGLIDE - CHARIZARD dalam warna CHARIZARD - ORTRANGE dengan banderol harga Rp 849.000. Mengusung pulasan warna monochrome oranye penuh pada area upper dengan aksen fire-gradient di bagian midsole, siluet ini menampilkan detail sayap Charizard pada heel logo, Poke Ball patch di lidah sepatu, dan flame pattern di bagian dalam.

Disusul kemudian oleh HYPERBLAST - GENGAR VIOLET/ORTRANGE dengan harga Rp 849.000 yang merepresentasikan sisi mischievous dan misterius dari Gengar. Dibangun dengan engineered mesh upper berwarna violet pekat dengan perforasi untuk breathability maksimal, kontrasnya terletak pada chunky midsole berwarna Ortrange yang tebal untuk cushioning dan energy return.