Dari Post-Rock Hingga Metal, Metyr Perkenalkan Mini Album Perdana

jpnn.com, BANDUNG - Grup musik asal Bandung, Metyr mengumumkan peluncuran mini album atau EP debut self-titled pada 11 Juni 2026.

Mini album tersebut berisi tiga lagu yakni Altar, Unbroken, dan Haze. Materi di dalamnya menandai langkah pertama Metyr, band yang memadukan post-black metal yang atmosferik dengan beragam pengaruh dari elemen shoegaze dan post-rock.

Didirikan oleh Bryan Arkan (gitar), Ferdian G. Maulana (gitar/vokal), Naufal Ikhsan (bass), dan Haekal Badjeber (drum), Metyr menghadirkan suara yang berakar pada post-black metal dan blackgaze, sekaligus melampaui batasan-batasan genre.

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Mini album ini berfungsi sebagai pengenalan terhadap arah artistik band yang terus berkembang, memadukan tekstur post-rock yang atmosferik dengan beragam pengaruh yang melampaui kerangka black metal tradisional.

Metyr menekankan kejujuran emosional dan kerentanan artistik. Alih-alih mengutamakan kompleksitas teknis pada komposisi lagu, band berfokus pada penyampaian ide dan konsep secara autentik.

Pendekatan itu memberi Metyr kebebasan untuk menerjemahkan berbagai gagasan, pengalaman, dan suasana ke dalam musik, tanpa harus mengikuti ekspektasi, tren, maupun batasan yang telah ada.

Proses penulisan lagu dari Metyr biasanya dimulai dari ide-ide yang didominasi oleh gitar, yang dikembangkan secara kolaboratif oleh Bryan, Naufal, atau Ferdian. Dari riff-riff awal tersebut, komposisi-komposisi tersebut berkembang secara alami menjadi lagu-lagu yang utuh.

Segala bentuk produksi untuk EP itu, termasuk mixing dan mastering, ditangani secara internal oleh Naufal Ikhsan dan Haekal Badjeber, yang memperkuat komitmen band untuk mempertahankan kendali kreatif atas suara.