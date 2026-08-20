Dari Puncak WSBK ke Dasar MotoGP, Toprak Razgatlioglu Bicara Blak-blakan
jpnn.com - Toprak Razgatlioglu sedang menjalani fase yang jauh berbeda dari masa kejayaannya di World Superbike (WSBK).
Setelah tiga kali menjadi juara dunia WSBK, pembalap asal Turki tersebut justru kesulitan menunjukkan kemampuan terbaiknya pada musim perdana di MotoGP 2026 bersama Pramac Yamaha.
Dari 12 seri yang sudah berlangsung, Toprak baru mengumpulkan 14 poin dan kini berada di posisi ke-21 klasemen sementara.
MotoGP Bukan Perkara Mudah
Performa tersebut membuat Toprak harus beradaptasi dengan situasi yang belum pernah dialaminya. Rider berusia 29 tahun itu bahkan mengaku sempat kehilangan semangat ketika hasil balapan terus berada di bawah ekspektasi.
"Ini merupakan musim pertama saya dan sejauh ini semuanya terasa sangat sulit. Saya masih harus memahami banyak hal karena MotoGP benar-benar berbeda dari Superbike," jelasnya.
Toprak juga merasakan perubahan besar dalam sudut pandangnya melihat hasil balapan. Ketika sebelumnya hampir selalu berada di papan atas, kini dia justru harus mencari posisinya dari bagian bawah klasemen.
Motor Jadi Faktor Penting
Menurut Toprak, pengalaman di WSBK dan MotoGP memberikan pelajaran berbeda. Dia menilai kemampuan pembalap masih sangat berpengaruh di WSBK, sedangkan di MotoGP kualitas motor memiliki peran yang jauh lebih besar.
"Saya datang ke MotoGP sebagai seorang juara, tetapi sekarang situasinya berbeda. Melihat nama saya berada di bagian bawah klasemen tentu tidak mudah dan ada beberapa akhir pekan ketika motivasi saya menurun," tambahnya.
Dari tiga kali juara WSBK hingga terpuruk di MotoGP, Toprak Razgatlioglu akhirnya mengungkap sisi berat musim debutnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP: Pedro Acosta ke Ducati, Begini Rasanya Satu Garasi dengan Marc Marquez
- MotoGP: Mesin 850cc Yamaha Belum Sempurna, Toprak Razgatlioglu Punya Pandangan Berbeda
- MotoGP 2027 Bakal Berubah Total, Bos Ducati Ungkap Hal yang Bikin Antusias
- MotoGP 2026: Kandidat Juara Masih Berjubel, Aragon Bisa Jadi Penyaring?
- MotoGP 2026: Ducati Kesulitan, Ada Satu Nama yang Bisa Jadi Penentu
- MotoGP: Gabung Yamaha, Jorge Martin Tak Gentar Dicap Salah Pilih