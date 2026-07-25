Dari Rumah Koran di Desa Sejahtera Astra Kanreapia Bertransformasi Jadi Sentra Sayuran di Sulsel

jpnn.com - Lereng perbukitan Desa Sejahtera Astra Kanreapia, di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) kini dipenuhi hamparan sayuran hijau. Setiap pagi truk-truk pengangkut hasil panen silih berganti meninggalkan desa menuju berbagai daerah di provinsi itu.

Bila dibandingkan dengan kondisi beberapa dekade lalu, desa ini masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan informasi. Perubahan tersebut justru berawal dari sesuatu yang sederhana, yakni lembaran-lembaran koran yang ditempel di dinding sebuah kandang bebek yang kemudian menjadi rumah belajar bernama Rumah Koran.

Suasana Rumah Koran di Desa Sejahtera Astra Kanreapia, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Berawal dari ruang belajar sederhana ini, masyarakat memperluas akses terhadap informasi dan pengetahuan yang menjadi fondasi pengembangan pertanian, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Foto: Astra

Rumah Koran itu merupakan inisiatif Jamaluddin Daeng Abu, penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards 2017 Bidang Pendidikan, sekaligus Penggerak Desa Sejahtera Astra Kanreapia yang berangkat dari keprihatinannya terhadap rendahnya literasi masyarakat.

Melalui ruang belajar sederhana tersebut, masyarakat mulai membuka akses terhadap pengetahuan, mulai dari membaca berita hingga memahami informasi pada kemasan benih pertanian.

Perubahan yang diawali peningkatan literasi inilah yang kemudian membuka jalan bagi berkembangnya sektor pertanian, pelestarian lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kini, Desa Sejahtera Astra Kanreapia memiliki dua Rumah Koran yang menjadi pusat literasi masyarakat sekaligus tujuan wisata edukasi bagi berbagai kalangan.

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Chief of Corporate Affairs PT Astra International Tbk Boy Kelana Soebroto mengatakan Astra percaya bahwa perubahan yang berkelanjutan berawal dari masyarakat yang memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

"Melalui Desa Sejahtera Astra, kami terus mendampingi masyarakat melalui kolaborasi di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan agar potensi lokal dapat tumbuh menjadi kekuatan yang memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat," ujar Boy Kelana Soebroto, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (25/7/2026).