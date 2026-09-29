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Dari RW 014 Pondok Kelapa, PDIP Dorong Gerakan Pilah Sampah Menyebar ke Jakarta

Dari RW 014 Pondok Kelapa, PDIP Dorong Gerakan Pilah Sampah Menyebar ke Jakarta
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PDIP DKI Jakarta melakukan gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari tingkat lingkungan di RW 014 Kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, yang tengah didorong menjadi lingkungan percontohan Jakarta Zero Waste. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendorong kader partainya mengambil peran dalam gerakan yang berdampak langsung bagi lingkungan dan masyarakat.

Semangat tersebut kini diterjemahkan jajaran PDIP DKI Jakarta melalui gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari tingkat lingkungan.

Salah satunya dilakukan di RW 014 Kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, yang tengah didorong menjadi lingkungan percontohan Jakarta Zero Waste.

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Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk dukungan partai terhadap upaya membangun kebiasaan baru masyarakat dalam mengelola sampah.

Pantas menyampaikan hal itu saat kunjungan kerja lapangan Fraksi dan DPD PDIP DKI Jakarta di RW 014 Pondok Kelapa, Selasa (29/9).

“Ya, ini juga menjadi salah satu bentuk keprihatinan dari Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarnoputri untuk terus mendorong sebagai sebuah partai pelopor untuk mempelopori gerakan-gerakan yang baik, yang bermanfaat khususnya untuk masa depan negara kita, khususnya di Pondok Kelapa ini,” katanya.

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“Dengan begitu, kami bisa merubah budaya-budaya yang tadi kurang bagus kita bisa menciptakan gerakan budaya baru menuju Indonesia yang jauh lebih baik daripada hari ini,” lanjutnya.

Pantas mengatakan, keterlibatan partainya dalam gerakan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya warga membangun kebiasaan baru dalam mengelola sampah.

Dalam kunjungan tersebut, dukungan PDIP juga diwujudkan melalui bantuan sarana pengelolaan lingkungan

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