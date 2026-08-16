Dari Sawah Jawa Tengah untuk Meja Makan Indonesia

jpnn.com - MESIN panen menderu dan bergerak menyusuri hamparan sawah seluas sekitar 264 hektare di Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Lebih dari 100 petani yang tergabung dalam Gapoktan Sari Tani menggantungkan penghidupannya di lahar tersebut.

Pada musim tanam kedua 2026, mereka mampu memanen lebih dari enam ton padi per hektare.

Bagi Ketua Gapoktan Desa Gentan, Joko Mursito, panen raya tersebut bukan hanya tentang bulir padi yang menguning. Momentum itu juga memberi kesempatan kepada para petani untuk menyampaikan langsung kebutuhan mereka kepada pemerintah.

Mulai dari ketersediaan air untuk musim tanam ketiga, jaringan listrik bagi sumur pertanian, tambahan mesin panen, hingga perbaikan jalan usaha tani.

“Alhamdulillah petani Desa Gentan senang, karena aspirasi kami langsung ditangkap Pak Gubernur. Kami merasa diperhatikan dan nyaman,” Joko Mursito beberapa waktu lalu.

Kini, menjelang hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, sektor pertanian terus menjadi fokus bagi pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

Asa itu bukan semata untuk memenuhi kebutuhan provinsi ini aja, tapi sekaligus sebagai penopang pangan nasional.

Pada 2025 lalu, produksi padi Jateng mencapai 9,39 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat sekitar 493.684 ton dibandingkan tahun sebelumnya.