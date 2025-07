Dari Senayan, Mystery Box Mitsubishi Terus Bergerak ke Pelbagai Sudut Jakarta, Ada Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Kejutan yang akan dipersembahkan Mitsubishi Motors untuk konsumen Indonesia sepertinya makin dekat.

Pasalnya, boks hitam misterius bertuliskan tagline 'Ready TO UNCOVER YOUR NEXT DESTINATION' terus bergerak ke sejumlah tempat.

Setelah di Kawasan Senayan, kini boks misterius itu hadir di Ancol dan Stasiun Whoosh, Halim. Keberadaannya pun diunggah lewat media sosial.

Tak sedikit kemudian berasumsi bahwa unggahan tersebut merupakan teaser dari rencana peluncuran produk baru Mitsubishi, yakni versi produksi dari Mitsubishi DST Concept.

Konsep SUV tersebut sebelumnya sudah dipamerkan di Philippine Motor Show pada bulan Oktober 2024 lalu.

Ditambah lagi, caption dalam unggahan tersebut yang berbunyi “Sesuatu yang spesial tersembunyi dalam mystery box Mitsubishi... Bisa tebak #TemanSejalan apa yang siap menemanimu ke destinasi impian?” turut menguatkan spekulasi.

DST Concept?

DST sendiri merupakan akronim dari Dynamic Spacious Three row, yang merujuk pada rancangan kabin dengan tiga baris kursi.