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Dari Sentul Menembus Dunia: Perjudian Mimpi Pembalap Muda Indonesia Oliver Sini

Dari Sentul Menembus Dunia: Perjudian Mimpi Pembalap Muda Indonesia Oliver Sini
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Pembalap muda Indonesia Oliver Sini. Foto: doc for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Aspal Sirkuit Karting Sentul menjadi saksi bisu langkah pertama Oliver Sini.

Saat anak-anak seusianya baru belajar mengayuh sepeda, Oliver yang saat itu masih berusia lima tahun sudah mulai mengekor sang kakak, mencicipi sensasi kecepatan di balik kemudi gokart.

Kini, di usianya yang baru 14 tahun, jejak karet ban itu telah membawanya terbang jauh ke benua Eropa.

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Oliver tak lagi sekadar bermain. Sejak 2022, pembalap muda Indonesia ini resmi menetap di Italia dan menjalani karier balap penuh waktu di kiblat motorsport dunia.

Dari Sentul Menembus Dunia: Perjudian Mimpi Pembalap Muda Indonesia Oliver Sini

Musim ini, dia resmi membela sang raksasa karting, KR Motorsport.

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"Saya mentoring Oliver sejak umur 7 tahun. Dia fast learner," kenang Haridarma Manoppo, pembalap senior yang memoles bakat Oliver sejak awal.

"Karakter balapnya matang. Rasanya sayang kalau kemampuannya tidak diasah di Eropa full time."

Aspal Sirkuit Karting Sentul menjadi saksi bisu langkah pertama Oliver Sini dan kini membawanya terbang ke kejuaraan dunia.

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