Dari Smartphone, OnePlus Mengembangkan Konsol Gim Genggam

Memperluas lini bisnis, OnePlus melirik pasar gaming portable dengan mengembangkan konsol gim genggam.

Konfirmasi itu disampaikan langsung oleh Presiden OnePlus, Li Jie, dalam sebuah siaran langsung yang menampilkan sketsa awal perangkat.

Meski masih berupa ilustrasi sederhana, bentuknya sudah memberi gambaran bahwa konsol akan bermain di segmen yang sama dengan perangkat genggam populer saat ini.

Sejumlah bocoran sebelumnya dari akun Digital Chat Station menyebutkan perangkat akan hadir dengan tombol bahu, kamera belakang, serta desain pegangan berwarna.

Namun, yang paling menarik justru pendekatan berbeda yang coba diusung OnePlus.

Alih-alih mengandalkan tombol fisik sebagai kontrol utama, konsol disebut akan berfokus pada pengalaman berbasis layar sentuh.

OnePlus dikabarkan mengoptimalkan respons sentuhan, memangkas latensi, serta menghadirkan refresh rate tinggi agar pengalaman bermain terasa lebih halus dan responsif.

Dari sisi performa, perangkat diperkirakan membawa layar sekitar 8 inci dan ditenagai chipset kelas flagship dari MediaTek.