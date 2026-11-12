Dari SMK ke Panggung Dunia, Mahasiswa President University Ini Banjir Prestasi
jpnn.com, JAKARTA - Berbekal pendidikan dari SMK jurusan Teknologi Informasi (IT), Muhamad Yusuf Ismail berhasil menorehkan sederet prestasi hingga tingkat internasional.
Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional atau International Relations President University angkatan 2024 itu telah mengantongi lebih dari 100 sertifikat nasional dan internasional.
Pencapaiannya mencakup berbagai kompetisi dan program pengembangan diri di Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, hingga Amerika Serikat.
Perjalanan Yusuf terbilang menarik. Alih-alih melanjutkan pendidikan di bidang teknologi, dia justru memilih mendalami Hubungan Internasional di President University.
"Saya menempuh pendidikan di SMK dengan jurusan yang berfokus pada bidang IT. Namun saya menyadari, memahami teknologi saja tidak cukup, kita juga perlu memahami bagaimana dunia bekerja, bagaimana membangun hubungan, serta bagaimana dinamika internasional memengaruhi kehidupan," ujar Yusuf, Kamis (12/11).
Menurut Yusuf, keputusan berkuliah di President University tidak terlepas dari lingkungan akademik internasional yang ditawarkan kampus tersebut.
Dia menilai penggunaan bahasa Inggris dalam perkuliahan serta kesempatan membangun jejaring menjadi bekal penting untuk mempersiapkan karier di tingkat global.
"Ini kesempatan berharga untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, memperluas relasi, dan mempersiapkan diri berkarier di tingkat internasional," katanya.
Dari SMK ke panggung dunia, mahasiswa President University Ini banjir prestasi dengan mengantongi lebih dari 100 sertifikat nasional dan internasional
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