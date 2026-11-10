Dari Surabaya 1945, Kita Belajar Arti Merdeka atau Mati

jpnn.com - Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia kembali berhenti sejenak untuk mengenang para pahlawan.

Bendera dikibarkan setengah tiang, upacara penghormatan dilaksanakan, tabur bunga dilakukan, pidato kebangsaan disampaikan, dan nama-nama besar dalam sejarah perjuangan kembali disebut.

Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang seharusnya tidak berhenti menjadi bahan renungan setiap peringatan Hari Pahlawan: apakah kita sungguh-sungguh mewarisi semangat para pahlawan, atau sekadar mewarisi tradisi memperingatinya?

Pertanyaan ini penting karena bangsa yang merdeka tidak otomatis menjadi bangsa yang berkarakter. Kemerdekaan dapat diwariskan secara konstitusional, tetapi keberanian, kejujuran, pengorbanan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama tidak dapat diwariskan begitu saja.

Semua itu harus terus diperjuangkan, dipraktikkan, dan dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari.

Hari Pahlawan seharusnya tidak hanya menjadi momentum untuk memuja masa lalu, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengoreksi masa kini dan memperbaiki masa depan.

Sebab, Indonesia hari ini tidak lagi menghadapi penjajah dengan senjata dan meriam, tetapi menghadapi musuh-musuh yang tidak kalah berbahaya: korupsi, ketidakadilan, kebodohan, kemiskinan, keserakahan, penyalahgunaan kekuasaan, serta pudarnya kepedulian sosial.

Surabaya 10 November 1945: Ketika Harga Diri Sebuah Bangsa Dipertaruhkan