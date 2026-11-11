Dari Surga, Baila Bagikan Rasa Berbunga-bunga

jpnn.com, JAKARTA - Trio pop, Baila resmi memperkenalkan karya terbaru yang bertitel Dari Surga.

Dari Surga merupakan lagu pop midtempo yang hangat dan ceria tentang bertemu seseorang yang terasa terlalu indah untuk menjadi nyata, seolah dikirim langsung dari surga.

Lewat cerita romantis yang ringan, Baila menangkap rasa berbunga-bunga saat jatuh hati dan ingin terus berada di dekat orang yang disukai.

Dari Surga membawa pendengar ke momen ketika kehadiran seseorang membuat hari terasa lebih menyenangkan. Ada rasa kagum, godaan kecil, dan keinginan untuk menghabiskan waktu bersama sepanjang hari.

Nuansa manis itu hadir lewat lirik romantis yang terasa dekat dengan keseharian, dibawakan dengan kehangatan dan kepribadian Baila yang playful.

Ditulis dan diproduseri oleh Bianca Dimas, Dari Surga memadukan groove ringan dengan melodi yang mudah melekat.

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Chemistry alami antara Tabita, Omar, dan Andrew memberi warna pada lagu ini, menghadirkan energi yang santai dan menyenangkan tanpa kehilangan ketulusan perasaan di dalamnya.

Baila merupakan trio pop Indonesia yang beranggotakan Tabita, Omar, dan Andrew. Mengusung sentuhan pop modern yang hangat dan berjiwa muda, Baila bertumpu pada chemistry alami para anggotanya, melodi yang catchy, serta cerita cinta yang membawa suasana ceria. Musik Baila mengajak pendengar menikmati dan menyanyikan lagu bersama.