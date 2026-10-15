Dari Tahanan, Nikita Mirzani Sampaikan Pesan Menyentuh Terkait Beautiful Pain

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus produser Nikita Mirzani menyampaikan pesan menyentuh terkait film terbarunya, Beautiful Pain.

Dia mengaku sedih karena tidak bisa hadir secara langsung dalam momen yang telah dinantikannya tersebut.

Pesan itu disampaikan Nikita Mirzani melalui sebuah video yang ditayangkan dalam konferensi pers film Beautiful Pain di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (15/10).

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“Sedih banget rasanya, ini film yang aku tunggu-tunggu, tapi akunya enggak ada di situ,” kata Nikita Mirzani yang kini berada di tahanan.

Meski tidak bisa hadir secara langsung, perempuan yang akrab disapa Niki itu menegaskan bahwa film tersebut bukan hanya mengisahkan dirinya, tetapi juga perjuangan perempuan Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.

Menurutnya, masih banyak perempuan yang takut mengambil risiko, terutama mereka yang sudah berumah tangga. Padahal, keberanian untuk melangkah menjadi salah satu hal penting demi memperjuangkan masa depan.

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“Karena kalau dari cerita yang Niki alami, menjadi seorang janda itu bukan suatu hinaan. Jangan takut dicemooh sama tetangga karena mereka enggak tahu apa-apa tentang kita,” ujarnya.

Nikita Mirzani berharap film Beautiful Pain bisa menginspirasi perempuan Indonesia agar tidak takut menghadapi pandangan negatif orang lain dan berani mengambil keputusan demi kehidupan yang lebih baik.