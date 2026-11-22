jpnn.com, BANDUNG - Sebanyak 22 orang warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut sebagai tentara bayaran di Rusia dan pekerja ilegal di Arab Saudi.

Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan pihaknya mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama periode Oktober hingga November 2026.

Modus pelaku yakni menjanjikan pekerjaan dengan penghasilan tinggi.

Dalam menjalankan praktik TPPO, tersangka mengiming-imingi para korban dengan pekerjaan di luar negeri dan berpenghasilan tinggi.

Namun, mereka diduga diarahkan menjadi tentara bayaran di Rusia.

Total ada 22 orang laki-laki yang menjadi korban TPPO.

"Dua orang tersangka berinisial FIK dan STH diamankan," kata Arfan dalam keterangannya, Minggu (22/11).

Sementara itu, pihaknya juga mengungkap kasus pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Arab Saudi.