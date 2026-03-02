menu
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Dari Tiongkok Dibawa ke Belgia, Volvo EX30 Hadir Versi Murahnya

Dari Tiongkok Dibawa ke Belgia, Volvo EX30 Hadir Versi Murahnya

Dari Tiongkok Dibawa ke Belgia, Volvo EX30 Hadir Versi Murahnya
Volvo EX30 untuk pasar Eropa. Foto: volvo

jpnn.com - Langkah Volvo memperluas lini EX30 terasa makin serius. Pabrikan asal Swedia itu kini menghadirkan varian baru Volvo EX30 dengan harga lebih ramah di kantong.

Varian terbaru dibekali motor listrik 110 kW atau setara 148 hp. Angkanya memang sekitar 45 persen lebih rendah dibanding versi motor tunggal sebelumnya sebesar 200 kW (268 hp).

Apalagi bila dibandingkan dengan varian motor ganda 315 kW (422 hp).

Namun, justru di situlah letak strateginya: tenaga yang lebih bersahabat untuk kebutuhan mobilitas harian, terutama lalu lintas perkotaan.

Pembeli bisa memadukan motor tersebut dengan baterai 51 kWh yang diklaim mampu menempuh hingga 339 kilometer dalam sekali pengisian.

Jika butuh jarak lebih jauh, tersedia opsi baterai 69 kWh dengan daya jelajah hingga 476 kilometer.

Pilihan itu memberi fleksibilitas, tanpa memaksa konsumen membayar performa yang mungkin tak seluruhnya terpakai.

Menariknya, Volvo tetap menyematkan fitur Vehicle-to-Load (V2L). Artinya, EX30 dapat difungsikan sebagai sumber listrik portabel.

