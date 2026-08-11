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Dari Trauma hingga Pemulihan, Kisah Penyintas Diterjemahkan Menjadi Fashion di PIK

Dari Trauma hingga Pemulihan, Kisah Penyintas Diterjemahkan Menjadi Fashion di PIK
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Augea Fashion Show mengadirkan karya Wardatussyifa di Sunset Pier, Pantai Indah Kapuk (PIK). Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Bagaimana jika luka dan trauma diterjemahkan menjadi karya berbentuk busana?

Pertanyaan itu menjadi salah satu gagasan yang terasa kuat dalam Augea Fashion Show di Sunset Pier, Pantai Indah Kapuk (PIK).

Alih-alih sekadar menghadirkan koleksi untuk dinikmati secara visual, setiap pakaian yang ditampilkan benar-benar dirancang untuk membawa cerita tentang pengalaman korban kekerasan seksual.

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Karya-karya Wardatussyifa mengeksplorasi siluet, tekstur, dan detail sebagai representasi perjalanan emosional penyintas. Ada ketakutan, luka dan trauma, tetapi ada pula proses untuk bangkit dan memulihkan diri.

Dari Trauma hingga Pemulihan, Kisah Penyintas Diterjemahkan Menjadi Fashion di PIK

Pesan tersebut kemudian diterjemahkan ke atas runway melalui model anak-anak serta sejumlah figur muda, seperti Miss Universe Indonesia 2024 Clara Shafira, Unique Face Puteri Indonesia 2025 Celine Nono, Harumi Anya, Lula Almadira, Daniel Ming, dan Vallerie Wardhana.

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Peragaan yang digagas Augea Buddy bersama Friends Hub dengan dukungan Commercial Retail 2 Agung Sedayu Group (ASG) itu membawa isu child protection dan safe communities melalui pendekatan yang lekat dengan dunia anak muda: fashion dan seni visual.

Ausyifa selaku designer sekaligus kreator Augea Fashion Show mengatakan kegiatan tersebut dirancang sebagai medium komunikasi dan ekspresi artistik untuk menyampaikan pesan kemanusiaan.

Augea Fashion Show menghadirkan karya Wardatussyifa yang mengeksplorasi siluet, tekstur, dan detail sebagai representasi perjalanan emosional penyintas.

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